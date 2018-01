RFE Broadcast au Salon de la Radio

L'équipe de RFE présentera ses produits "simplement révolutionnaires" et en particulier le dernière émetteur FM compact DS6000, vainqueur de l'un des plus prestigieux prix de Broadcast, le NewBay Best Of Show, présenté à l'IBC 2017 en Amsterdam. Ce produit est en fait le fleuron de RFE Broadcast : un émetteur très compact, 6 kW dans un rack de seulement 4U et moins de 30 kg de poids autour d'un design interne sans câbles. Ses composants sont si innovants qu'il est appelé "HyperEfficient" et "HyperPerforming". Le DS6000 offre une transmission de très haute qualité avec une faible consommation et un rendement élevé.Téléchargez rapidement votre badge d'accès gratuit ICI