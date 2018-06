RCS (G-Selector) rachète Radio Diffusion System

"On a commencé notre collaboration avec des petites radios commerciales dans lesquelles le produit de planification créé par RDS s’intégrait très bien avec la système des IndésRadios, puis on a travaillé sur d’autres stations au Moyen Orient, en Afrique et en Belgique. Ça a très bien fonctionné. On a un système très évolué pour les stations avec un CRM intégré. On a ensuite discuté pour intégrer ce produit très spécifique directement chez RCS. Ce qui est donc le cas dès aujourd’hui" explique Lionel Guiffant, directeur général de RCS Europe à Paris.

"Cela va permettre de proposer le produit de RDS au niveau mondial" se félicite-t-il. Stéphane Gougaud, le fondateur de RDS, va intégrer les équipes de RCS dès ce 1er juin. Pour lui, cette intégration va "apporter des solutions pérennes aux clients historiques de RDS et garantir leur investissement à long terme".