RCF propose une nouvelle matinale

Voilà maintenant plus de 8 ans que Stéphanie Gallet accompagne les auditeurs de RCF avec son émission "Le Temps de le Dire", grand rendez-vous quotidien interactif qui aborde tous les sujets qui font l’actualité. Stéphanie Gallet connaît particulièrement bien le réseau RCF et la vie des radios locales. Elle débute en 1998 comme journaliste pour la rédaction locale de RCF Saône-et-Loire, puis comme directrice de cette radio. Stéphanie rejoint ensuite l’équipe nationale, et anime une émission sur la culture, le cinéma et les médias. En 2005, elle lance le Press Club qui rassemble sur un même plateau des journalistes de médias chrétiens différents avant de créer "Le Temps de le dire" qu’elle a animé jusqu’en décembre 2017. Depuis ce lundi, elle remonte désormais son réveil pour porter l’aventure de la nouvelle matinale RCF.