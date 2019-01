RCF organise la "Panama Party"

1 300 pèlerins français, contre 60 000 en Pologne il y a 3 ans. En effet, en raison de la distance entre la France et le Panama, peu de jeunes français peuvent se rendre à cet événement. Pour cela, RCF proposera un temps fort dans la nuit du samedi au dimanche : la "Panama Party". L'équipe sur place et les radios locales RCF en France et en Belgique proposeront un marathon radiophonique de 12 heures. En multiplex entre Panama, Paris, Bruxelles, Raismes et Angoulême seront organisés des rassemblements de jeunes aux couleurs des JMJ autour de tables rondes, de reportages, de magazines, d'un concert, d'une catéchèse, etc.