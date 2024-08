RCF et Radio Notre Dame : une matinale commune à deux voix dès la rentrée

Depuis 2 ans, RCF et Radio Notre Dame partagent différentes émissions sur leurs antennes. La saison prochaine, une nouvelle étape sera franchie avec le lancement d’une matinale commune, dès le lundi 2 septembre : "pour faire rayonner davantage notre radio chrétienne partout en France et en Belgique, à deux voix avec Pierre-Hugues Dubois et Louis Daufresne, dès le 2 septembre à 6h30 et allongée d’une heure pour un débat quotidien d’actualité de 9h à 10h".

Au milieu de la matinée souvent agitée, l'antenne proposera, à la différence des autres médias, des temps de recueillement et d’actualité de l’Église : "La Prière du matin" avec l'Évangile du jour commenté par un prêtre ou un pasteur à 6h50, 7h50 et 8h50, "Le Saint du jour" ou l’histoire d’un saint à 6h56, 7h56 et 8h56 et "L’Actu chrétienne" à 7h22.