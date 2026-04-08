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Mercredi 8 Avril 2026 - 08:10

RCF Hauts de France confie sa direction à Arnaud Wallaert


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RCF Hauts de France annonce la nomination d’Arnaud Wallaert comme directeur. Fort de 34 années d’expérience dont 20 ans en communication et marketing digital, il devra renforcer l’ancrage territorial, développer l’audience et accélérer la présence numérique. La radio s’inscrit dans un réseau de 65 antennes, 300 salariés et près de 3 000 bénévoles.


Arnaud Wallaert, nommé Directeur de RCF Hauts de France, avec pour mission de renforcer la présence digitale de la radio.
Arnaud Wallaert, nommé Directeur de RCF Hauts de France, avec pour mission de renforcer la présence digitale de la radio.

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RCF Hauts de France, radio chrétienne régionale à vocation généraliste et de proximité, annonce la nomination d’Arnaud Wallaert au poste de Directeur. Cette décision intervient dans un paysage médiatique en pleine évolution, marqué par la diversification des usages audio et l’importance croissante du digital. La station entend renforcer sa capacité à toucher ses auditeurs sur l’ensemble des supports, en particulier numériques.
Arnaud Wallaert aura pour mission de consolider l’ancrage territorial de la radio tout en amplifiant sa présence digitale afin de mieux répondre à la diversité des usages. Cette orientation confirme la volonté de la station de conjuguer diffusion locale et accessibilité numérique.


Une expertise de 34 années au service de la communication

Fort de 34 années d’expérience dans le marketing, dont 20 ans consacrés à la communication et au marketing digital, Arnaud Wallaert apporte une expertise directement liée aux enjeux actuels de l’audio. Il a notamment été directeur exécutif pendant dix ans de "Prier dans la Ville", l’un des principaux portails web catholiques en France.
Son parcours inclut également des fonctions dans des groupes internationaux tels qu’Ideal Standard, Bic et Avery Dennison, où il occupait en 2003 le poste de Directeur marketing France. En 2006, il s’oriente vers le marketing digital en prenant la direction d’Ad Référencement, société spécialisée en search marketing basée à Roubaix, avant de rejoindre en 2017 "Prier dans la ville".


Des objectifs centrés sur l’audience et la présence numérique

Dans sa prise de fonction, Arnaud Wallaert précise ses priorités : "Je suis très heureux de prendre la direction de RCF Hauts de France à une étape importante de son développement. Cette radio possède de solides atouts : une mission porteuse de sens au service de l’Évangile, un lien fort avec les territoires et une équipe engagée. Mon ambition est de développer sa notoriété et son audience, de renforcer le soutien des auditeurs et de mobiliser de nouveaux bénévoles. Je souhaite aussi accompagner le développement de ses contenus et de sa présence numérique, afin de rejoindre un public toujours plus large et plus diversifié".


Une direction tournée vers la transformation digitale

Le président de RCF Hauts-de-France, Philippe Bras, souligne les enjeux associés à cette nomination : "L’expérience d’Arnaud, sa maîtrise des enjeux de communication et du digital, sa connaissance de la radio ainsi que son enracinement dans notre territoire, constituent des atouts précieux pour RCF Hauts de France. De plus, son engagement chrétien et sa connaissance de nos publics seront déterminants pour accompagner la radio dans ses grands enjeux pour accélérer sa transformation digitale et soutenir pleinement son développement régional. Je suis convaincu qu’avec l’appui de son équipe, il saura renforcer la notoriété et la reconnaissance de RCF Hauts de France comme radio régionale chrétienne ouverte au monde".
Cette orientation confirme l’importance accordée au développement numérique dans la stratégie des radios locales, avec un enjeu de complémentarité entre diffusion hertzienne et audio digital.


Tags : Arnaud Wallaert, RCF, RCF Hauts de France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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