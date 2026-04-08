RCF Hauts de France confie sa direction à Arnaud Wallaert

Le président de RCF Hauts-de-France, Philippe Bras, souligne les enjeux associés à cette nomination : "L’expérience d’Arnaud, sa maîtrise des enjeux de communication et du digital, sa connaissance de la radio ainsi que son enracinement dans notre territoire, constituent des atouts précieux pour RCF Hauts de France. De plus, son engagement chrétien et sa connaissance de nos publics seront déterminants pour accompagner la radio dans ses grands enjeux pour accélérer sa transformation digitale et soutenir pleinement son développement régional. Je suis convaincu qu’avec l’appui de son équipe, il saura renforcer la notoriété et la reconnaissance de RCF Hauts de France comme radio régionale chrétienne ouverte au monde".

Cette orientation confirme l’importance accordée au développement numérique dans la stratégie des radios locales, avec un enjeu de complémentarité entre diffusion hertzienne et audio digital.

