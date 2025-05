RCA mise sur Bruce Springsteen pour créer l’événement

Basée à Nantes et diffusée sur les ondes en FM et en DAB+, RCA est présente à Châteaubriant (99.7 FM), Rennes - Bain-de-Bretagne (87.7 FM), Nozay (99.4 FM), Saint-Nazaire (100.1 FM), Challans (107.5 FM), Les Sables-d’Olonne (106.3 FM), La Roche-sur-Yon et La Rochelle. Elle est également accessible partout via rcalaradio.com.