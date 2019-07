RAJE Avignon fait son festival

Radio citoyenne dont l'ambition est de répondre à l'intérêt local et régional à destination d'un public de 20 à 50 ans à "l'esprit jeune", RAJE fédère et défriche les sons d'aujourd'hui et de demain. C'est à travers plusieurs émissions spéciales que RAJE suit les événements locaux et pose ses micros à la Maison des Vins pour un plateau du 5 au 25 Juillet de 16h à 18h. De nombreux invités : musiciens, comédiens, metteurs en scène, viticulteurs, ... Une couverture avec Le Greenfest, La Nuit Enchantée, Le festival Là. De la musique, mais aussi le président du Off, les directeurs des théâtres de la ville, et trois tables rondes sur des sujets de société animées par Gilles Costaz (France Inter).