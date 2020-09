Quoi de neuf sur France Bleu ?

Enfin, les 44 matinales accueilleront, à 7h15, "La nouvelle Éco", une chronique sur les initiatives locales et la relocalisation de l’économie. Autre rendez-vous : "Côté culture, comptez sur nous", une émission sur les divertissements populaires et le soutien à la culture locale. Et toutes les 15 minutes pendant la matinale, chaque station locale présentera l’info locale, l’info mobilité.Parmi les nouvelles voix et les nouvelles émissions, on retiendra l'arrivée de Sidonie Bonnec pour Minute Papillon" du lundi au vendredi de 14h à 15h ou encore celle d' Églantine Éméyé pour "C'est déjà demain", du lundi au vendredi de 15h à 16h...