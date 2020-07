France Bleu recrute aussi Églantine Éméyé

"C’est déjà demain !" sera le magazine des expériences futures et du mieux vivre demain. Églantine Éméyé réinventera, dès le 31 août, le quotidien des auditeurs en explorant les pistes du mieux vivre ensemble demain dans ce nouveau magazine qui abordera les changements et les évolutions sociétales dont on nous parle. Chaque jour, Églantine Éméyé recevra les témoignages des auditeurs et d’experts, scientifiques, coachs, écrivains, philosophes qui se penchent sur "des thèmes pluriels".