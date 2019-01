Quinze showcases au Salon de la Radio

Avec Yacast et Société Ricard Live Music, le Salon de la Radio et de l'Audio Digital organise 15 showcases du 24 au 26 janvier prochains à la Grande Halle de la Villette. Si vous êtes programmateur musical ou directeur des programmes, le nouvel espace Muzicenter Discovery a été spécialement conçu pour vous. Vous pourrez assister à 15 showcases de groupes et artistes à découvrir sur scène. Une occasion, aussi et surtout, d'échanger avec ces artistes et les promoteurs.Pourquoi entrer en programmation un artiste plutôt qu'un autre ? Quelle rotation pour tel ou tel artiste ? Quelles synergies entre les artistes, les promoteurs et les programmateurs ? Voilà quelques-unes des questions centrales qui seront notamment abordées sur ce nouvel espace. Pour y assister et rencontrer des artistes, vous pouvez vous inscrire ICI