Quelle est la chanson préférée des Belges ?

Le résultat sera compilé en un classement qui restera secret jusqu’à l’annonce officielle le jour de la fête nationale, le 21 juillet. Date à laquelle une émission inédite et bilingue sera diffusée simultanément sur les deux radios. C’est Jean-Marie de Bol et Evy Gruyaert qui seront aux commandes de cette émission de 12h à 13h. Le soir de la fête nationale, tous ceux qui auront "une furieuse envie de chanter" seront attendus place du Sablon, à Bruxelles, pour donner de la voix sur le titre sacré n°1 ! L’instant sera immortalisé et filmé sous toutes les coutures et diffusé sur la toile dès le lendemain…

Ce grand moment festif et musical s’inscrit dans le cadre du 12e Nostalgie Live Tour . Sur la scène du Sablon, le public pourra applaudir Cock Robin, Queen by Pilgrims, The Planes, DJ Lilo.