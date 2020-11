Quel rapport (Hurard) avec le podcast ?

Notons ici quelques points essentiels qui valorisent le podcast en tant que production culturelle ainsi que les différentes pistes pour l'aider à obtenir (et à garder !) ce statut, en n'oubliant pas de récompenser l'investissement de tous les acteurs et actrices de ce format.

Le code du patrimoine devrait prendre ses dispositions pour faire en sorte que les podcasts natifs soient collectés par l'Institut National de l'Audiovisuel (INA). Ainsi, leurs futures diffusions en radio seront rendues possibles et seront encadrées.

Les podcasts natifs proposent des thématiques variées et approfondies, qu'on retrouve peu dans les émissions de radio. (Ndlr : et donc... Un moyen pour les radios d'enrichir leurs catalogues ?