Québec : acquisition par Cogeco de 10 radio régionales

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite, à l’échelle du Québec, treize stations de radio dont celles du réseau parlé : 98.5 fm à Montréal, 106.9 fm en Mauricie, 107.7 fm en Estrie et 104.7 fm en Outaouais; les stations du réseau Rythme FM : 105.7 à Montréal, 100.1 en Mauricie et 93.7 en Estrie, CIME 103,9 dans les Laurentides, le 96.9 CKOI, The Beat 92.5 et Radio Circulation 730 AM à Montréal, ainsi que le FM 93 et M102.9 à Québec. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5 millions d’auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d’information radiophonique privée au Québec.