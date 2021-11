Québec : "Les Jours de la radio" du 11 au 13 novembre

Fondée en 1979, l’Association des Radiodiffuseurs Communautaires du Québec a pour mission de soutenir le progrès et les radios communautaires. Elle représente 35 radios indépendantes établies aux quatre coins de la province de Québec (le Canada compte 180 radios communautaires et autres radios dites "de campus" détenant une licence de radiodiffusion). Chaque année, l' ARCQ organise "Les Jours de la radio" qui permettent "de réfléchir ensemble et en compagnie d'experts aux grands enjeux sectoriels". Cette année, les principales thématiques s'articuleront autour des défis du recrutement, du positionnement stratégique sur le numérique, d'un portrait de l'évolution de l'industrie et de la mise en marché des podcasts.