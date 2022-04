Québec : Arsenal Media acquiert 3 radios régionales

Le groupe Arsenal Media accueille trois nouvelles stations de radio régionales dans son réseau via une percée en Abitibi-Témiscamingue. Un deuxième volet de cette transaction comprend par ailleurs la vente de la station CILM de Saguenay appartenant à Arsenal Media à Cogeco. Via cette transaction, Arsenal Media fera désormais l’opération de 18 stations régionales à travers le Québec dans les régions de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec, de la Mauricie, de Lanaudière et prochainement l’Abitibi-Témiscamingue.Ces acquisitions font d’Arsenal Média le plus important radiodiffuseur régional au Québec. Arsenal Média a été lancée il y a 10 ans par Sylvain Chamberland, un ancien directeur de l’information à la télévision.