Qu'ont écouté les Français à Noël et au Nouvel An ?

Pour Noël, du 24 décembre à 18h jusqu'au 26 décembre à 2h du matin, les 10 titres les plus écoutés durant cette très courte période sont ceux de Mariah Carey avec "All I Want For Christmas Is You​", Wham avec "Last Christmas​", Michael Buble avec "It's Beginning to Look a Lot like Christmas​", Ariana Grande avec "Santa Tell Me", Dean Martin avec le classique "Let It Snow", Redbone avec "Come and Get Your Love", Sia avec "Santa's Coming for Us​", Tino Rossi avec l'indémodable "Petit Papa Noël​" ou encore Diana Krall avec "Jingle Bells​" et Andy Williams avec "It's the Most Wonderful Time of the Year​".