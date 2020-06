Prix France Culture BD des étudiants : les étudiants ont choisi leur lauréate

Cette première édition du Prix BD France Culture s'est déroulée dans les circonstances très particulières des mois de confinement. France Culture saisit cette occasion pour remercier chaleureusement les éditeurs et les auteurs qui nous ont accordé́ leur confiance pour faire circuler les BD en version numérique jusqu’aux futurs jurés privés de leurs Bibliothèques universitaires et souvent, de leurs librairies.

Mobilisée pour soutenir la création et engagée pour la diffusion de la culture, France Culture est également partenaire de BD 2020, la France aime le 9e art, opération organisée par le Centre national du livre et la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, soutenue par le Ministère de la Culture.