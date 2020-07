Prisma Media choisit Audion pour la monétisation de ses podcasts

Prisma Media signe un partenariat avec l’adtech Audion pour la monétisation de l’ensemble de ses contenus podcast. Audion met à disposition de la branche Prisma Audio sa solution plug&play Zippycast, la plus performante sur le marché. Elle permet à l’éditeur de monétiser ses contenus, automatiquement et sans altérer l’expérience auditeur. Grâce à ce partenariat, Prisma Media peut donner de la valeur à ses contenus audio tout en gardant le contrôle en temps réel sur la publicité diffusée grâce à une plateforme dédiée.

Lancée en 2018, Prisma Audio est l’un des plus gros catalogues de podcasts du marché avec plus de 20 millions d’écoutes et 4 podcasts dans le TOP 2019 d’Apple.