Présidentielle US : franceinfo en direct de Washington

"C’est notre rôle d’être sur le terrain et de couvrir l’actualité du bout de la rue comme celle du bout du monde". Pour Jean Philippe Baille, le directeur de la rédaction de franceinfo, c’est comme une évidence, franceinfo devait délocaliser une partie de ses programmes aux États-Unis pour faire vivre la présidentielle à ses auditeurs. "Être là ou l’histoire se déroule, c’est notre ADN" affirme-t-il, d’autant que tout peut arriver et que Trump fascine au-delà des frontières. Pour l’occasion, la radio publique a mis les petits plats dans les grands.

Deux émissions spéciales de 17h à 20h en direct de Washington, les 3 et 4 novembre, animées par Nicolas Teillard. Une Nuit Américaine avec deux équipes de journalistes pour suivre Donald Trump et Joe Biden. Des duplex depuis les états clés, dont la Floride.