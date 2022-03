Présidentielle 2022 : franceinfo au plus près du terrain

Après des étapes à Issoudun, Caen, Colmar, Marseille, Pau, Albertville, Tonnerre, Vaulx-en-Velin..., l'opération "franceinfo vous écoute" intensifie son tour de France pendant 3 semaines. À l’approche du premier tour avec Frédéric Carbonne, puis entre les deux tours avec Camille Revel et Marie Bernardeau, accompagnés par le reporter Benjamin Illy, franceinfo parcourt les villes et régions françaises pour faire le point et comprendre leurs différents enjeux à l’approche du scrutin présidentiel.

Par ailleurs dans "Générations 2022" (tous les jours, du lundi au vendredi), Manon Mella poursuit ses échanges avec les jeunes partout à travers le pays. Depuis 7 mois et avec plus de 150 portraits réalisés, "Génération 2022" se fait le porte-voix d’une jeunesse plurielle, au travers d’histoires et témoignages recueillis sur le terrain.