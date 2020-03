Présence des femmes dans les médias audiovisuels : Le CSA relève des progrès

Si le taux de présentatrices des radios généralistes publiques (France Culture, France Info, France Inter, France Musique et RFI) est toujours plus important que celui des chaînes privées (Europe 1, RMC et RTL) - 45% contre 43% - cet écart tend à se réduire, le taux des chaînes privées progressant plus vite que celui des chaînes publiques (respectivement +5 points et +2 points). Parmi les radios généralistes publiques, le CSA salue particulièrement la progression importante du taux de présentatrices sur France Info (35% soit +8 points), ce qui lui permet de dépasser la barre des 30%.

S’agissant de RFI, France Médias Monde s’est engagé, dans le cadre de l’application de la délibération n° 2015-2 du Conseil, à ce que cette proportion, en 2019, soit comprise entre 44 et 46% sur toute l’année ; ces engagements ont été dépassés puisqu’à l’année, RFI compte 47% de présentatrices. En 2020, le groupe s’est fixé l’objectif d’atteindre des proportions de 46% à 48%. Concernant les radios généralistes privées, RTL et Europe 1 présentent les proportions de présentatrices les plus élevées, respectivement 49% (+8 points) et 47% (-1 point). RMC compte seulement 10% de présentatrices, un taux en baisse significative par rapport à 2018 (-9 points).