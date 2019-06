Prenez "Le temps de méditer" avec France Inter

La méditation fait peur ou agace. Ce livre est l’occasion de comprendre qu’elle est simplement "un entraînement de l’esprit et un antidote au chaos de la vie moderne". "Le temps de méditer" propose de faire découvrir ce qu’est exactement la méditation. Pourquoi sa forme dite "de pleine conscience" a conquis le monde contemporain ? Quelles sont les données de la science ? De quelles traditions est-elle issue et quelles sont ses vertus et ses limites ? En bonus, un CD audio téléchargeable d’exercices est proposé pour découvrir concrètement cette pratique avec 9 méditations de base.

Après le succès du cycle de conférences de France Inter sur le bien-vivre ensemble avec Christophe André et Ali Rebeihi au Studio 104 de la Maison de la radio, diffusé en simultané dans les salles de cinéma, France Inter proposera cet été 9 émissions de 40 minutes, le samedi à 19h20, à partir du 29 juin 2019. Neuf grands thèmes y seront abordés.