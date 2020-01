Pourquoi aimez-vous la radio ?

À cette occasion, l'équipe "Des Ondes Vocast" conduite par le sympathique Anthony Gourraud souhaite savoir si vous écoutez la radio régulièrement et pourquoi vous appréciez ce média. Libre à chacun de s'exprimer et donner son avis sur sondage.vocast.fr . Les réponses sélectionnées et énoncées lors de l'enregistrement en direct au Salon verront leurs auteurs récompensés. A gagner : une enceinte Google Home, une enceinte Google Nest Mini, une enceinte Amazon Echo Dot 3e génération, trois paires d'écouteurs "Des Ondes Vocast", quatre abonnements d'un an au podcast "Des Ondes Vocast Premium" (flux RSS privé). Il suffit d'informer ses coordonnées et expliquer en quelques mots pourquoi vous aimez la radio pour valider sa participation au concours, et tenter de gagner un de ces cadeaux.En plus de réagir aux réponses de ce sondage, le prochain épisode "Des Ondes Vocast" sera l'occasion de jouer à un quiz radio, avec Hedi Benallah du site Radioscope.