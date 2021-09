Pour ses 20 ans, Hit West voit les choses en grand

Quels étaient les grands succès de notre année de rencontre ? Qui était n°1 l’année de naissance de Hit West ? Et les tubes de l’été 2006 ? Depuis le printemps dernier, Hit West fait la compilation des événements marquants et des grands hits de ces 20 dernières années. Quitte à tout mélanger ! Car la radio propose aussi d’écouter et de regarder ces 20 ans de hits enchaînés au tempo en seulement… 20 minutes. Une surprenante production, très engageante et inédite signée Hit West disponible ICI ou ci-dessus. Il faut féliciter les producteurs pour cette belle pépite sonore, techniquement parfaite, qui résume 20 ans de tubes en 20 minutes.