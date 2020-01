Pour poursuivre sa professionnalisation, RPL Radio recrute un directeur

Ancien bénévole de la radio dans les années 90, Arnaud Darras a ensuite travaillé dans la communication et le marketing, pour son propre compte et pour des sociétés oeuvrant dans les énergies renouvelables, les médias, le commerce et le e-commerce, avant de revenir en 2016 chez RPL Radio. Depuis 3 ans, la radio associative a opéré une démarche de professionnalisation, tout en gardant l’objectif de conserver son ADN : la communication sociale de proximité. Parmi les fonctions d’Arnaud Darras : poursuivre le développement du département “Education aux Médias” avec des ateliers radio en écoles, collèges, lycées. La radio est également fortement impliquée dans le domaine social avec la réalisation de projets radio auprès des associations d’insertion par l’Emploi, des maisons de retraite, des structures d’aide et d’accompagnement...