Pour cette rentrée, Hyperworld lance "L'HyperLab"

LLPR - Pourquoi arrêter l’étude HyperTop France et la remplacer par l’étude HyperLab ?

AH - Après 8 années de bons et loyaux services nous pensons que l’HyperTop France a quelque peu perdu de son attrait. En effet, durant cette période l’appétence pour les nouveautés musicales n’a fait que s’amplifier et, en parallèle, le cycle de vie des titres musicaux s’est raccourci. Dans ce contexte, l’HyperTop, qui proposait une mesure de l'agrément des auditeurs de radios musicales aux titres du moment les plus entendus en radio, quelque soit leur ancienneté, arrivait un peu tard dans ce cycle et ne créait plus beaucoup de valeur différenciante pour les radios. L’enquête venait en quelque sorte confirmer un succès déjà acquis pour des titres largement connus et identifiés, et n’apportait plus que des éclairages en termes de profils pour chaque titre. Il nous paraît plus opportun de proposer aujourd’hui en lieu et place de l’HyperTop, une offre qui se concentre exclusivement sur les nouveautés récentes entendues en radio.