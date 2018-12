Podcasts : le groupe Les Echos-Le Parisien entre au capital de Binge Audio

Le communiqué annonce déjà de nouvelles collaborations : "Binge Audio compte s’impliquer de manière décisive dans la stratégie de production et de diffusion de contenus audio des marques du Groupe. Pour Les Echos, Le Parisien, Radio Classique, Investir et Connaissance des Arts, l’enjeu est de proposer des formats originaux, dotés d’une forte identité et engageants, empruntant à de nouveaux langages comme celui des séries (formats longs, découpés par épisodes…) dont Binge Audio s’est fait la spécialité."

Cette alliance permettra également de mettre en œuvre des synergies en matière d’offre commerciale, et permettra au Groupe Les Echos-Le Parisien d’enrichir ses offres de communication aux partenaires et annonceurs avec des formats audio premium et intégrés (brand content, sponsoring) générant un niveau élevé d’engagement des audiences.