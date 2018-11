BoxSons s'impose une pause

"Nous avons constitué une très belle équipe de journalistes, auteurs, réalisateurs, mixeurs, etc.., ils sont sympas et professionnels, et savent travailler le son comme personne. Nous sommes fières de les rétribuer correctement, en salaires, pour garantir leurs droits (et souvent leur carte de presse) et ne pas encourager la précarité comme le font certains employeurs pour amoindrir leurs frais" peut-on lire sur le site de BoxSons. L'entreprise doit donc trouver un modèle économique viable, et des investisseurs pour assurer son avenir. Le site de podcasts pourrait même s'associer à d'autres médias indépendants ou encore développer des productions en marque blanche.



Et pendant cette refonte, BoxSons reste ouvert. Les prélèvements mensuels seront annulés mais les abonnés pourront continuer à profiter des quelque 250 reportages déjà en ligne.