Podcasts : Quelles opportunités pour les radios ?

Cinq orateurs interviendront lors du prochain Atelier Radiophonique Romand (ARARO), le 9 février à l’Université de Neuchâtel, sur les réalisations en matière de podcasts. Parmi eux, Serge Schick est directeur délégué au marketing stratégique et au développement de Radio France. Les thèmes iront d’exemples vécus en France et en Norvège à la commercialisation des podcasts en passant par les conséquences stratégiques et managériales. L’objectif est d’identifier les opportunités des podcasts pour les radios.L’Académie du journalisme et des médias, la RTS et les Radios Régionales Romandes se réjouissent accueilleront les professionnels dès 08h30, pour le café. L’atelier débutera à 09h00 avec des exposés courts et suffisamment de temps pour la discussion.