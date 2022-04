Podcast : une nouvelle collection pour France Culture

Comment apparaissent les épidémies, comment marquent-elles les sociétés et influencent-elles les politiques ? Qu’apprend-on de virus en virus, comment trouve-t-on les bons traitements et comment ces enseignements ont-ils permis à la planète d’affronter la pandémie de Covid-19 ? "Mécaniques des épidémies" dévoile l’histoire de virus et de pandémies récentes dans des récits menés par Renaud Piarroux, médecin de terrain et chercheur. C’est aussi une histoire des progrès de la médecine.

Cette première saison initie à l’une des épidémies contemporaines les plus meurtrières : l’épidémie de choléra qui a causé plusieurs dizaines de milliers de morts à Haïti depuis 2010.