Podcast, info, musique et influence aux prochaines MAINconf

Rendez-vous vendredi 4 octobre 2019 au Conservatoire National des Arts et Métiers pour la 5e édition des Masterclasses de l'Info de l'école de journalisme EFJ : une journée de conférences professionnelles dédiées à l'avenir du journalisme (le programme est ICI ).L'après-midi sera dédiée à l'avenir des podcasts d'information avec la participation de Xavier Filiol (Conférences Main), Pierre Chausse (directeur adjoint des rédactions - Le Parisien), Antoine Daccord (directeur radio et information en charge du Digital au Groupe M6-RTL), Nicolas Badrignans (rédacteur en chef Numérique au Midi Libre) et Nicolas Zarrouk (réalisateur du podcast du Midi Libre), Fannie Rascle (cheffe de projet éditorial à Europe 1 Studio) et Virginie Marie (présidente de Sybel). À 17h, la conclusion sera confiée à Laurent Guimier (ex-dirigeant d'Europe 1 et de Radio France)