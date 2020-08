Podcast : des histoires d’amour digitales dans "Love is in the air"

Dans cette nouvelle saison, le micro est tendu aux célibataires qui partagent ici leurs rencontres, attentes, doutes et expériences. Entre Marine, qui raconte comment elle est devenue "hyper exigeante en matière d’applications de rencontre", Jérôme qui partage son ébouriffante "date qui a duré 3 jours et 3 nuits" ou encore Louisa qui avait "envie de s'éclater à la fin du confinement", on déballe chaque histoire comme un petit bonbon d’émotions que l’on prend le temps d’observer. "Love is in the air" reçoit également le temps d’un épisode Géraldyne Prévot-Gigant, psychopraticienne et auteure du livre "La force de la rencontre". Ici Géraldyne partage ses réflexions sur la rencontre en ligne et les nouveaux comportements qu’elle suscite et partage ses idées et bonnes pratiques à adopter pour faire de belles rencontres en toute bienveillance.Cette troisième saison de "Love Is In The Air" est disponible depuis ce 28 juillet sur Apple Podcasts Spotify et getonce.com avec un nouvel épisode chaque mardi de l’été.