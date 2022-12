Podcast Story fête son premier anniversaire

Podcast Story rassemble des talents créatifs, des journalistes, des voix, des auteurs pour un projet qui a vocation à s’adresser au grand-public mais aussi aux entreprises, aux marques qui ont la volonté de communiquer de manière novatrice via du sponsoring, du brand content, de la création et production de contenus éditoriaux.

"Aujourd’hui, ce qui fait la valeur d’un média, c’est la valeur de ses contenus. Notre ADN est de créer des stories et d’en maîtriser parfaitement la chaîne de fabrication : nous créons les podcasts de A à Z. Notre vocation est double, à la fois de divertir et informer le grand public mais aussi d’accompagner les marques et entreprises qui souhaitent innover et développer leurs outils de communication" a expliqué Sébastien Cauet, fondateur de Podcast Story.