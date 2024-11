Podcast Story dévoile Hexagone Balard

Pour donner vie à cette fiction, Podcast Story a réuni un casting de voix composé de Claire Nebout dans le rôle principal, entourée de François Berland, Françoise Cadol, et Michel Elias. L’interprétation de Claire Nebout, déjà reconnue pour ses performances intenses, apporte une profondeur à son personnage et intensifie la tension de l’histoire, offrant aux auditeurs une expérience immersive à travers une mise en son sophistiquée et un jeu d’acteurs réaliste.

Inspiré par les préoccupations contemporaines liées aux cyberattaques et à la désinformation, "Hexagone Balard" aspire à être pour le ministère des Armées ce que la série "Le Bureau des Légendes" a été pour le renseignement extérieur. Ce format innovant, en six épisodes de 15 minutes, vise un public friand de récits immersifs et percutants. La série explore des thématiques sensibles et actuelles, telles que l’authenticité des informations et les conflits numériques, dans un format conçu pour captiver et questionner.