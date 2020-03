Podcast&Radio House : un laboratoire et un accompagnement

Plusieurs formules sont proposées aux professionnels de passage pour un temps plus ou moins long : Le local privé (un espace fermé de 15m² composé de 4 bureaux) ; Le bureau à l'unité (un poste dans une pièce fermée) avec accès au studio principal et libre usage des cabines ; enfin, une option "Floating open space" (sous la forme d’une espace de travail mutualisé). Ce lieu s’adresse aussi aux podcasteurs professionnels, ou en herbe. Locataires, ils y rédigent, enregistrent et diffusent leurs productions dans un endroit où l’émulation et l’audio digital sont les maîtres-mots.

Cette Podcast&Radio House veut aussi accueillir des podcasteurs en résidence pour un mois ou pour un an à partir de 150€HT/mois. Ils peuvent également bénéficier de toute une série de services de qualité : une imprimante pré-presse mutualisée, un accès Internet à très haut débit, un lieu sécurisé et accessible 24h/24, l'accès à la suite Adobe Creative Cloud complète ou encore à Hindenburg, logiciel de montage et d'édition audio pour journalistes. Mais aussi un espace de réunion avec écran 55 pouces et même un bar pour encourager l'émulation et la convivialité. À terme, la Podcast&Radio House veut aussi proposer aux radios un vrai pied-à-terre dans le Sud-Ouest de la France. Un lieu idéal pour réunir ses équipes, ou assurer un Plan de Continuité d'Activité en cas de travaux ou de crise technique.