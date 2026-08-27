Podcast Radar rapproche la découverte des podcasts d’une logique de proximité

Podcast Radar cartographie les podcasts disposant de données de localisation exploitables via la balise "podcast:location" de Podcasting 2.0.
Vous aimerez aussi
-
EAR Podcast : France Inter, RTL et France Culture composent toujours le trio de tête
-
Au Royaume-Uni, 44% des auditeurs de podcasts ont acheté après avoir entendu une publicité
-
États-Unis : les podcasts d’actualité progressent de 8.4% au 2e trimestre 2026
-
"Le Meilleur du Podcast" revient le 17 septembre à Lausanne
-
MRI-Simmons mesure une hausse de 36% de l’écoute des podcasts en cinq ans
Podcast Radar utilise la balise RSS "podcast" de Podcasting 2.0 pour rechercher et représenter géographiquement les podcasts disposant de données de localisation exploitables. Au moment de la consultation, l’interface recensait 2 741 podcasts pouvant être positionnés dans 1 387 lieux à travers le monde. Le mode "Near me" permet d’effectuer une recherche autour d’une position avec un rayon réglable, affiché à 250 km dans l’interface. La norme distingue deux types de localisation : "subject", pour le lieu dont traite le contenu, et "creator", pour le lieu où le podcast a été enregistré ou produit. Podcast Radar prévoit en conséquence deux filtres, "Made here" et "About here". Le service précise toutefois que cette distinction ne deviendra active que lorsque son jeu de données intégrera l’attribut "rel" correspondant.
Des données ouvertes issues de Podcast Index
Podcast Radar s’appuie sur le jeu de données ouvert "podcast" de Podcast Index. Seuls les podcasts disposant d’informations géographiques suffisamment précises pour être placés sur la carte ou classés par distance sont comptabilisés : certaines entrées comportant uniquement un nom de lieu sans coordonnées ne peuvent pas être utilisées. La recherche est effectuée localement dans le navigateur et le service indique que les coordonnées de l’utilisateur ne sont envoyées à aucun serveur. Il précise également ne pas utiliser de cookies ni de scripts de suivi. Le jeu de données est récupéré depuis Podcast Index puis conservé pendant 1 heure dans le cache du navigateur. Pour l’écosystème audio, cet usage des métadonnées de Podcasting 2.0 introduit ainsi une possibilité supplémentaire de découverte des podcasts en fonction d’un territoire ou de la proximité.