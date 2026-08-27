Podcast Radar rapproche la découverte des podcasts d’une logique de proximité

Podcast Radar s’appuie sur le jeu de données ouvert "podcast

" de Podcast Index. Seuls les podcasts disposant d’informations géographiques suffisamment précises pour être placés sur la carte ou classés par distance sont comptabilisés : certaines entrées comportant uniquement un nom de lieu sans coordonnées ne peuvent pas être utilisées. La recherche est effectuée localement dans le navigateur et le service indique que les coordonnées de l’utilisateur ne sont envoyées à aucun serveur. Il précise également ne pas utiliser de cookies ni de scripts de suivi. Le jeu de données est récupéré depuis Podcast Index puis conservé pendant 1 heure dans le cache du navigateur. Pour l’écosystème audio, cet usage des métadonnées de Podcasting 2.0 introduit ainsi une possibilité supplémentaire de découverte des podcasts en fonction d’un territoire ou de la proximité.