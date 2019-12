Podcast Le Micro : Marie Renoir (Lagardère Publicité News), l'esprit de reconquête

Le pôle médias du groupe Lagardère fait sa mue. Après la vente d’une partie des titres de presse comme Télé 7 Jours à CMI média, des télévisions comme Gulli à M6, Lagardère News se recentre sur cinq marques phares : trois radios musicales : Europe 1, Virgin Radio et RFM et deux marques de presse : le JDD et Paris Match. A la tête de cette régie resserrée, Marie Renoir-Couteau ,une historique du groupe, qui dirige désormais Lagardère Publicité News sous la direction de Constance Benqué, patronne de Lagardère News.Le cap est clair : reconquérir l'image, l’audience, et mettre en place des synergies éditoriales., dans un contexte difficile pour le média radio. Symbole de cette ambition, une campagne disruptive d’Europe 1 et un slogan Ecoutez le monde changer.Nouvelle offre, la stratégie digitale et regard sur l'avenir du média radio et notamment de la mesure d'audience de Médiamétrie, Marie Renoir passe en revue les enjeux.A écouter : cliquez-ici