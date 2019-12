Podcast Le Micro : Comment Bruno Laforestrie (Mouv') parle-t-il aux jeunes ?

La cure est radicale, Le Mouv devient Mouv’ repositionne sa couleur musicale vers le rap, ouvre son antenne aux débats citoyens et met le paquet sur le digital. 5 ans après, la station frôle les 500 000 auditeurs, se targue d’avoir une audience parmi les plus jeunes du paysage radio et va même se lancer sur le DAB+. Le directeur de Mouv’ m’a reçu dans son bureau en face de la Maison de la Radio. Comme a-t-il relancé la station ? Comment faire de la radio pour les jeunes ? Comment fabrique t-il les programmes de Mouv’ ?Retrouvez Bruno Laforestrie en une du magazine du nouveau 118 de La Lettre Pro de la Radio.N’oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Majelan et Acast pour recevoir les derniers épisodes !Bruno Laforestrie dans le podcast "Le Micro", à écouter : cliquez-ici