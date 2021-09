Podcast : France Bleu présente "Meurtre et Moselle"

France Bleu Lorraine à Metz nous donne à entendre cette série inspirée d’histoires vraies, d’anecdotes et de faits historiques. Une série conçue aussi en visitant les richesses du patrimoine régional et en faisant appel aux mémoires vives locales. Ces fictions ont également été publiées en livre de poche et sont disponibles dans les mairies, librairies et offices de tourisme des villes et villages qui ont servi de décor à ces intrigues policières.

Nicolas Turon et Clément Paré sont les auteurs de ce podcast natif. La voix est celle de Nicolas Turon et des habitants des villages racontés. L'équipe technique de France Bleu Lorraine à Metz est composée de Benjamin Capelli-Rodange, Kyllian Gauthier, Lisa Jund, Lucas Laffineur, Pablo Marconnet, Yann Ober et Pierre-Yves Renoux.