Podcast #04 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire cette semaine de "L'Hebdo Radio", Oui FM a le vent en poupe. L'audience est en hausse tant sur la 126 000 que sur le digital. C'est grâce probablement à son positionnement comme nous le dira Jean-François Latour aux manettes de la direction d'antenne de Oui FM. Depuis 3 semaines, la crise des Gilets jaunes résonne également sur les radios qui espèrent capitaliser en audience comme franceinfo qui a multiplié les éditions spéciales. Le DAB+ est désormais disponible à Lyon et dans sa région mais également en Alsace autour de Strasbourg et de Colmar. Radio FG pionnière sur le DAB+ a répondu à l'appel. Enfin, la parution cette semaine du mensuel de La Lettre Pro de la Radio. Dans ce nouveau et 106e numéro, c'est Laurence Bloch, directrice de France Inter qui fait la Une. Elle voit dans le digital "une chance formidable pour la radio".