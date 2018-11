Podcast #03 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de L'Hebdo Radio, le lancement de Culture Prime par six entreprises de l'audiovisuel public français afin de séduire le jeune public. Les détails avec Sibyle Veil, PDG de Radio France. Boxsons, qui s'était positionné sur le marché du podcast depuis près de deux ans, a décidé de "marquer une pause pour réfléchir et se transformer". Europe 1 a, enfin, terminé son déménagement et abandonné son siège historique Rue François 1er. Point central : le Studio Pierre Bellemare avec un visite guidée faite par Laurent Guimier, vice-PDG d'Europe 1. Enfin, France Bleu, désormais partenaire des Restos du Cœur. Ce partenariat radio a pris corps ce 27 novembre avec une journée spéciale sur les 44 stations du réseau local de Radio France.