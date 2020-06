Pod’Classe : Mouv' et le CLEMI récompensent deux lycées

Après plusieurs mois d'accompagnement et de travail collaboratif avec le corps enseignant et les élèves de 17 lycées et collèges de France métropolitaine, Mouv' dévoile les projets réalisés durant la première édition de Pod'Classe à l'occasion d'une cérémonie à distance présentée par Emmy. Malgré la fermeture des établissements scolaires dès le mois de mars, les élèves ont poursuivi à distance leur engagement en faveur de l'opération et 11 projets de podcasts, chroniques et reportages, ont vu le jour, autour de trois thématiques d’actualité choisies en concertation : les usages du numérique, les discriminations et questions de genre, l'écologie et le développement durable.