Plus de 22% des internautes consomment des podcasts

Le podcast ? "Un format consommé par près d'un quart des internautes 15 ans et plus" nous a appris ce matin Médiamétrie. Il faut distinguer les podcasts au podcasts natifs qui sont écoutés par "un public jeune CSP+ francilien et adepte de l'audio digital". Ces podcasts natifs sont d'ailleurs connus de 4 internautes sur 10. Dans le détail, 15% des internautes de 15 ans et plus connaissent au moins un podcast natif d'un acteur radio et 18% connaissent au moins un podcast natif d'un autre acteur

Sur quelles plateformes sont consommés les podcasts natifs ? Principalement, et à 48%, grâce au travail des agrégateurs de podcasts. La découverte des podcasts via les enceintes connectées est presque anecdotique : seulement 6%.