Plus de 107 millions de visites pour franceinfo

Peu de radios, seulement deux, dans ce classement de l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias. Pourtant, le marché de l'actualité et de l'information est un marché colossal en France : il a généré 1 milliard de visites en septembre dernier uniquement via des supports mobiles. Alors, sans réelles surprises, on retrouve dans ce Top 20 quelques mastodontes de la presse française. Le Figaro, Le Monde et la marque franceinfo de Radio France forment le tiercé de tête. franceinfo a, par exemple, enregistré plus de 107 millions de visites en septembre dernier dont 67% en mobilité.

Europe 1 a généré près de 29 millions de visites. Et sa part de fréquentation en mobilité grimpe à 84%. France Bleu enregistre 10 198 600 visites (1 456 369 sur son application), RFI 9 152 929 visites et France Culture 6 501 241 visites pour 1 566 683 visites sur son application.