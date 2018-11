Plink signe "Drive" : le podcast pour les chauffeurs VTC

Drive a été lancé au mois d’octobre 2018 et compte d’ores et déjà 12 épisodes. Sa production a été confiée à Plink, un studio de création de podcast dédié aux marques créé par Pierre Henri Samion et Grégory Pouy. "Drive, c’est allez à la rencontre de chacun des chauffeurs, c’est sortir de sa bulle, c’est découvrir l’univers de l’autre, celui que parfois on ignore trop occupé à mettre à jour ses emails ou ses réseaux sociaux" a expliqué Pierre Henri Samion, co-fondateur du studio Plink.