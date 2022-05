Pierre Sicard devient directeur général de l'ARC du Canada

Professionnel du marketing, de la publicité et du secteur des médias, il a œuvré au sein de différentes organisations médiatiques depuis une trentaine d'années, et ce, autant pour la télévision, les journaux et le web, que pour la radio. Pierre Sicard succède à François Coté, qui occupait le poste depuis environ quatorze ans et que l'organisation tient à remercier pour le formidable travail accompli au cours de cette période. Les membres ainsi que le Conseil d'administration de l'ARC du Canada tiennent à féliciter Pierre Sicard et lui souhaitent bon succès à la barre de l'organisme.L'Alliance des radios communautaire du Canada ( ARC du Canada ) est le gestionnaire globale du dossier de la radiodiffusion communautaire en situation de minorité linguistique francophone au Canada