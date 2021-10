Philippe Generali (RCS) : "la publicité radio revient en force"

Philippe Generali à partagé, pour La Lettre Pro de la Radio, quelques chiffres sur la croissance globale de l'audio aux États-Unis, soulignant que la publicité radio "revient en force", tandis que l'industrie du podcast, qui représente près d'un milliard de dollars, devient plus importante que l'industrie du cinéma. Il nous rappelle cependant que "si votre entreprise est dans le divertissement audio, vous devez être là où sont vos auditeurs ou vous allez les perdre". Il fournit également des détails sur les avantages du cloud et de la virtualisation et notamment sur la manière dont RCS facilite cette transition pour les diffuseurs et les professionnels de l'audio, ainsi que sur l'importance de pouvoir basculer vers le travail hybride, et plus encore.