Performances de France Médias Monde sur le numérique

En outre, l’actualité française et internationale a permis au groupe d’enregistrer plus de 130 millions de vidéos vues et démarrages audio (+ 73%) en moyenne chaque mois, soit plus de 1.5 milliard sur toute l’année 2019. Les offres en langues étrangères, qui représentent 50% du total de la fréquentation, progressent encore très significativement en 2019 (+ 34%). Les environnements numériques des rédactions en langues étrangères de RFI enregistrent notamment une hausse de 55% de leur trafic tandis que celles sur les offres en langue arabe (France 24 et Monte Carlo Doualiya) augmentent de 12% et que les visites sur les sites en anglais et en espagnol de France 24 sont respectivement en progression de 19% et 72%.

Sur les réseaux sociaux, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya dépassent désormais les 76 millions d’abonnés (Twitter, Facebook et Instagram). Ces très bons résultats confirment le succès de la stratégie numérique mondiale déployée par France Médias Monde visant à développer des offres adaptées et conquérir de nouveaux utilisateurs, tout comme l’appétence des publics mondiaux pour les chaînes internationales françaises.