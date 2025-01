Pascal Praud booste les audiences d'Europe 1

La tranche de 09h à 9h30, animée par Pascal Praud avec "L’Heure des Pros", co-diffusée sur CNEWS, attire 624 000 auditeurs, soit 95 000 de plus qu’un an auparavant. De son côté, l’émission "Pascal Praud et Vous", diffusée de 11h à 13h, atteint 855 000 auditeurs, enregistrant une hausse spectaculaire de 247 000 auditeurs en un an, la meilleure progression parmi les radios privées.

Entré dans la grille d’Europe 1 en septembre 2024 avec son émission "On marche sur la tête", diffusée de 16h à 18h, Cyril Hanouna séduit 566 000 auditeurs, soit une audience doublée en un an (en hausse de 307 000). Sa part d’audience atteint 3.8%, en hausse de 2 points. L’émission gagne également en fidélité, avec une durée d’écoute augmentée de 6 minutes depuis son lancement, signant ainsi la meilleure progression de l’ensemble de la grille et du marché.